Жители перекрыли дорогу монтажникам новой вышки 4G в Нижегородской области

Жители Чкаловска Нижегородской области испугались установки новой вышки 4G. Они не пустили монтажную бригаду на место установки, перекрыв рабочим дорогу автомобилями.

Об этом сообщил Telegram-канал Mash. Уточняется, что вышку планировала установить компания Tele-2. Канал подчеркнул, что речь идет не о новейших вышках 5G, против которых неоднократно выступали жители разных стран, а об оборудовании четвертого поколения мобильной связи — в России ими активно пользуются уже несколько лет.

Монтажная бригада планировала установить вышку в 25 метрах от жилых домов. Местные жители решили, что конструкция опасна для их здоровья и выступили против ее установки. На общем собрании они договорились перекрыть своими машинами дорогу бригаде и не дать ей добраться до места установки вышки. Жители взяли территорию под контроль и не дают специалистам приступить к работе.

По итогам 2020 года 4G станет самой популярной в России технологией — количество подключений к ней достигнет 114 миллионов. Это количество составляет 47% от всех подключений в стране. Об этом сообщили «Известия».