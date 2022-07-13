Жители Москвы заняли 8 призовых мест на региональном этапе чемпионата по цифровым технологиям

В среду 13 июля в Ярославской области завершился второй региональный чемпионат конкурса «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект». Участники из Москвы заняли восемь призовых мест. Об этом сообщили представители АНО «Россия — страна возможностей».

Всего на чемпионат зарегистрировались 459 участников. В рамках конкурса они должны были спрогнозировать развитие сердечно-сосудистого заболевания у пациента.

Всего по итогам чемпионата было создано 2424 решения этой задачи. В частности, некоторые участники создали и обучили ML-модель. Она анализирует базовые и нестандартные факторы риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Также эта разработка участников определяет пути возможного развития недуга.

По итогам чемпионата 15 лучших участников получили ценный приз — туристическую поездку в один из регионов России. Основная часть победителей — восемь человек — была из Москвы.

«В топ-пять регионов по количеству участников вошли Москва, Ярославская область, Санкт-Петербург, Московская область, Свердловская область. Я хочу обратить внимание всех участников на то, что с окончанием регионального чемпионата, Всероссийского чемпионата, отдельно взятых хакатонов, которые мы проводим на платформе „Россия — страна возможностей“, для вас все только начинается», — обратился к участникам заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков.

Источник фото: РА «Новости»

Он подчеркнул, что сотрудничество участников конкурса с наставниками и приглашенными гостями чемпионата не должно ограничиваться только площадкой соревнования. Он призвал к обмену опытом и после завершения конкурса.

«Надеюсь, что среди сегодняшних победителей есть ребята, которые тоже в будущем будут ставить задачи, делиться опытом и идеями — для этого и создана платформа, система наставничества. Хочу поблагодарить Минцифры Ярославской области, вузы, учреждения СПО региона и еще раз поблагодарить команду „Цифрового прорыва“. Всем удачи, успехов! Друзья, помните, что Россия — страна возможностей», — подытожил он.

С помощью проекта «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект» организаторы намерены создать систему подбора кадров. Также чемпионат призван поддержать талантливых специалистов, которые способны создавать продукты на основе и искусственного интеллекта и ИТ. Организатором конкурса является Министерство экономического развития Российской Федерации. АНО «Россия — страна возможностей» выступает оператором мероприятия.