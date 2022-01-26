Жители Ямала проявили высокий интерес к онлайн-сервисам

Для оплаты коммунальных услуг через ЕРИЦ ЯНАО жители Ямала обращаются к онлайн-сервисам. Об этом сообщил «Север-Пресс».

К подобному формату обращаются более 60% человек. Годом ранее этот показатель составлял 40%. Сотрудники компании предполагают, что на это могла повлиять пандемия коронавируса.

«Это значит, что клиентами ЕРИЦ стало подавляющее большинство жителей региона, и у всех должна быть возможность в полном объеме пользоваться услугами компании, несмотря на суровый климат и удаленность населенных пунктов. Именно поэтому ЕРИЦ постоянно работает над расширением и развитием удобных и доступных дистанционных сервисов для клиентов», — заявил исполнительный директор АО «ЕРИЦ ЯНАО» Андрей Вьюнов.