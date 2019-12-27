Житель Нижнего Новгорода воссоздал город в игре. И там возникли пробки, как в жизни

Нижний Новгород появился в компьютерной игре Cities: Skylines. Карту с ключевыми особенностями столицы Приволжья разработал местный житель. В ней даже пробки образуются на тех же местах.

Работа пока что завершена примерно на 45%, рассказал на Pikabu «создатель» Нижнего Новгорода.

Источник фото: Pikabu

«Хоть я и не строил его в масштабе 1:1, уже сейчас в нем примерно 60 тысяч жителей», — пояснил геймер.

Он признался, что не собирался копировать свой город точь-в-точь. Нижегородца привлекала возможность «посмотреть на его игровую реализацию: на пробки, на популярность парков, на популярность общественного транспорта в игре для проекта реального города».

Источник фото: Pikabu

«Когда дострою автозавод, Щербинки, Печоры, Кузнечиху, Сормово и Бор, то встанет и все остальное — гарантирую. Так что в имитации пробок я справился на ура!» — порадовался горожанин.

К своему посту он прикрепил несколько скриншотов с видами виртуального Нижнего Новгорода и рассказал, как работает в нем метро и другой транспорт.

Cities: Skylines — компьютерная игра в жанре градостроительного симулятора. Она вышла в марте 2015 года. Игроку предлагают планировать зоны застройки, размещать дороги, следить за налогообложением, работой городских служб и еще множеством факторов, которые позволяют городу развиваться дальше.