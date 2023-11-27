Технологии 27 ноября 2023, 18:49 Житель Нижнего Новгорода создал приложение со сказками и играми для малышей

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Житель Нижнего Новгорода разработал мобильное приложение «КнигаКит», которое включает в себя сказки для малышей, раскраски, пазлы, поиск предметов и другие развлечения. Об этом написал сайт pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу АНО «Россия — страна возможностей».

По словам самого разработчика, приложение уже можно скачать на смартфон.

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«За два месяца „Акселератора игровых проектов“ мы успели выпустить приложение в AppStore и RuStore, переделать дизайн, обновить сайт, добавить в библиотеку одну сказку про безопасность на природе и реализовать две новые механики», — рассказал журналистам Андрей Липин.