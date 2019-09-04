Житель Долгопрудного создал клипсу, которая способна полностью заменить глюкометр

Ученый из Подмосковья изобрел глюкометр-клипсу для сестры. Он крепится к уху и измеряет содержание сахара в крови без болезненных уколов. Есть ли перспектива, что прибор выйдет на массовый рынок?

Будильник заведен на каждый час — у Ани сахарный диабет, необходимо сверять показатели 30 раз в день, по графику.

За годы пользования обычным глюкометром — на кончиках пальцев у девушки мозоли и кровяные корки.

Девочка заболела в год. По словам родителей, спровоцировала прививка. Мать сразу же оставила работу — круглосуточно следила за здоровьем дочери. А старший брат Владимир, каждый день видя мучения сестры, решил создать мобильный глюкометр — клипсу. Теперь девочке не нужно каждый день делать болезненные уколы.

«Это клипса, которая крепится на мочку уха, она состоит из двух частей — это большая часть спереди и не очень большая, маленькая сзади, а также крепление, которое позволяет его держать неподвижно. В чем особенность этого девайса — в том, что он очень миниатюрный, и мы смогли очень сложную электронику поместить в очень маленькие габариты — это на самом деле было очень непростой задачей, нам это удалось», — рассказывает житель Долгопрудного Владимир Козлов.

Также устройство автоматически перекидывает данные об уровне сахара в мобильное приложение.

«Это все нам позволяет сделать точные измерения и при этом обеспечить мониторинг постоянный, вот сейчас клипса присылает данные каждые 30 секунд», — объяснил Владимир.

На разработку ушли годы. Сначала это было похоже на огромную прищепку, но со временем удалось добиться конструкции, которая практически не ощущается на ухе.

Этот старт-ап представили в апреле во время визита премьер-министра в Физтех. Идея понравилась. Теперь, считают наставники, важно продвигать разработку на массовый рынок.

Сейчас идет финальная доработка: повысить точность измерения, устранить погрешность, усовершенствовать мобильное приложение.

«Это будущее, когда мы можем с помощью какого-то браслета или примочки на ухо посмотреть уровень глюкозы. Мы хотим сделать так, чтобы этот прибор был доступен всем, чтобы в аптеке, в любом интернет-магазине можно было бы приобрести и чтобы больницы тоже использовали этот инструмент», — сказал директор бизнес-акселератора МФТИ Артур Саргизов.

Первую партию приборов планируют начать продавать уже в октябре.