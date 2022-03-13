Жить в новой реальности. YouTube предсказали судьбу Fасеbооk и Instаgrаm в России

Россиянам стоит готовиться к полному прекращению работы Facebook и Instagram и позаботиться о переносе данных. YouTube ждет такая же судьба, если он изберет антироссийскую линию, но заблокировать сервис будет сложнее. Об этом «360» рассказал гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.

Аналитик высказал мнение, что Facebook и Instagram, скорее всего, заблокируют надолго.

«Нужно полностью готовиться к выключению Facebook и Instagram. Вернутся они, скорее всего, нескоро, вряд ли они будут заинтересованы извиняться в ближайшее время», — предположил Щельцин.

Россиянам нужно перенести все свои данные. А тем, у кого была какая-то система продвижения через блокируемые соцсети, придется перенастроить бизнес-процессы.

«Это новая реальность, и нужно выбирать новые площадки. Российские, возможно», — отметил аналитик.

В Facebook и Instagram есть возможность выгрузить архив личных данных. Есть и другие сервисы, платные и бесплатные, которые помогают перенести контент.

«Сегодня все социальные сети в мире живут по правилу „Мы предоставляем вам бесплатную площадку, но при этом имеем возможность удалять контент, блокировать и так далее“. Поэтому если вы ведете какое-то коммерческое дело или у вас есть группа фанатов-подписчиков, с которыми необходимо коммуницировать, важно дублировать с ними связь в других площадках», — посоветовал глава АНО «Цифровые платформы».

Если YouTube начнет проводить такую же пропагандистскую линию, тотально блокируя российский контент и максимально продвигая антироссийский, его ждет такая же участь. Но с блокировкой YouTube все не так просто, и она может задеть другие сервисы.

«Это будет сложно, потому что не так просто блокировать один сервис, который максимально завязан на глобальном сервисе Google, и очень много перекрестных ссылок, материалов, серверов используется. Если будут блокировать сервера YouTube, то, вполне возможно, как-то заденут и другие сервисы Google», — пояснил специалист.

Роскомнадзор ранее предупредил россиян о полной блокировке Instagram с 14 марта.