Землю свяжут с Луной и Марсом высокоскоростным интернетом

Между Землей, Луной и Марсом создадут высокоскоростную интернет-связь. Финансировать проект будет стартап Aquarian Space из США. На разработку венчурный инвестор Draper Associates 650 тысяч долларов.

Широкополосный интернет, указано на сайте Space.com, позволит устраивать стримы в 4К-разрешении.

Проект Aquarian Space планируют реализовать в течение ближайших двух лет. На 2024 год наметили старт ракеты. Сеть назовут Solnet и проведут ее на коммерчески доступных скоростных спутниковых коммуникационных системах. Ожидается, что скорость передачи данных достигнет около 100 мегабит в секунду.

Представители стартапа сейчас ведут технические консультации и переговоры с компаниями, сотрудничающими с NASA по лунной программе.

Технические подробности — типы спутников и способы их доставки в космос — Aquarian Space пока не разглашают, но обещают, что клиентам не придется «менять свои системы» и интегрироваться в новую сеть.

В Роскосмосе ранее заявили об изобретении электроракетного двигателя, который в будущем можно будет использовать для полетов на Луну и Марс.