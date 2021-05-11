Зонд NASA начал обратное путешествие на Землю с астероида Бенну

Зонд OSIRIS-Rex начал обратное путешествие на Землю с астероида Бенну. Об этом сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

OSIRIS-Rex должен привезти около килограмма грунта с астероида в сентябре 2023 года, уточнило РИА «Новости» в своем Telegram-канале.

В октябре 2020 года американский зонд Osiris-Rex сблизился с астероидом Бенну и взял образцы грунта. Контакт длился всего несколько секунд. Зонд сопровождал астероид диаметром 500 метров с 2018 года.

Образцы грунта он выбил с поверхности с помощью струи азота. Уже на следующий день после сближения зонда с астероидом главный научный руководитель миссии Данте Лоретта на специальном брифинге показал видео, на котором видно, как Osiris-Rex касается поверхности астероида. Он отметил, что «процесс забора образцов прошел прекрасно».