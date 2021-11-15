У Земли появится двойник благодаря суперкомпьютеру Nvidia

Компания Nvidiа решила создать суперкомпьютер с искусственным интеллектом. Самый мощный в мире аппарат будет следить за изменением климата.

«Нам нужно противостоять изменению климата и моделирование — это ответ. Nvidiа создает самый мощный в мире суперкомпьютер — Earth-2 — для создания цифрового двойника планеты, способного давать прогнозы», — сообщила пресс-служба компании.

По словам главы компании Дженсена Хуанга, цифрового двойника Земли создадут на платформе Omniverse. Сейчас моделирование климата возможно с разрешением от 10 до 100 километров. Но этого недостаточно для имитации изменений в круговороте воды на планете, требующей метрового масштаба.

«По оценкам ученых, эти разрешения потребуют в миллионы и миллиарды раз больше вычислительной мощности, чем то, что доступно в настоящий момент. Потребуются десятилетия, чтобы добиться этого при обычной динамике вычислительной эволюции», — заявил Хуанг. Цитату привел сайт iXBT.com.

Новый суперкомпьютер будет аналогом Cambridge-1. Этот суперкомпьютер с искусственным интеллектом компания представила летом в Великобритании.