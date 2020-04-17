Завод по сборке и ремонту тракторов появится в Башкирии

На данный момент завод расположен в Сургуте.

Радик Хафизов, генеральный директор производственно-технического центра «Кировец-Уфа», предложил место, где можно построить завод. Он может расположиться в деревне Кабаково Кармаскалинского района Башкирии.

Помимо технического обслуживания, ремонта и модернизации тракторов, на предприятии будет производиться сельскохозяйственное оборудование. Это позволит создать около 700 рабочих мест.