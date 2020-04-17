    17 апреля 2020, 13:48

    Завод по сборке и ремонту тракторов появится в Башкирии

    Анастасия Кременчугская

    Завод «Кировец», занимающийся сборкой и ремонтом тракторов, будет запущен в Башкирии. Об этом написал сайт ToDay News Ufa.

    На данный момент завод расположен в Сургуте.

    Радик Хафизов, генеральный директор производственно-технического центра «Кировец-Уфа», предложил место, где можно построить завод. Он может расположиться в деревне Кабаково Кармаскалинского района Башкирии.

    Помимо технического обслуживания, ремонта и модернизации тракторов, на предприятии будет производиться сельскохозяйственное оборудование. Это позволит создать около 700 рабочих мест.