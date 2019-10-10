Завод по производству умных батарей открыли в Ступине. На создание одной уйдет всего 15 минут

В Ступине открылся завод по производству ультрасовременных стальных радиаторов. Это детище крупного инвестора — немецкой фирмы Kermi. Здесь будут производить так называемые умные батареи, которые позволят нагреть воздух в помещении быстрее, чем обычные.

Из обычного листа стали радиатор получается всего за 15 минут. Главное преимущество перед конкурентами — умная система нагревания, она помогает повысить температуру воздуха в помещении быстрее.

«Теплоноситель, который попадает в сам радиатор, обогревает его не весь сразу, а попадает сначала в переднюю панель, и вы сразу получаете так называемое радиационное тепло. То есть появляется ощущение, что вы сидите рядом с огнем», — рассказал директор по продажам Максим Мартынов.

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Сейчас запущена одна линия производства, но в ближайших планах открытие второй. Она позволит увеличить объемы в два раза.

«Для резидентов промышленных предприятий при открытии новых производств мы компенсируем затраты на подключение инженерной инфраструктуры, которые были произведены за последние три года. Для проектов до двух миллиардов — на 100 миллионов рублей, больше 10 процентов. Для больших проектов можем компенсировать до 200 миллионов рублей», — отметил Вадим Хромов, зампред правительства Московской области.

Площадь объекта составляет более 14 тысяч квадратных метров. В год здесь будут производить порядка 500 тысяч радиаторов. Ожидается, что на заводе создадут около 300 новых рабочих мест.

Также в индустриальном парке заработала новая линия завода по производству средств гигиены. Теперь здесь выпускают ночные подгузники для детей. Товар эксклюзивный — это единственный бренд, который производит ночную серию. Такие подгузники обладают большей впитываемостью, и их не нужно менять в течение ночи.