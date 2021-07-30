Завод по производству оптоволокна для трансарктической линии связи запустили в Мурманске

В Мурманске открыли завод кабельной продукции АО «Управление перспективных технологий». Предприятие будет производить оптоволоконный кабель для трансарктической подводной линии связи Мурманск — Владивосток. В церемонии открытия принял участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Проект «Полярный экспресс» уникален не только для Арктики, но и для всего мира. Связь между Мурманском и Владивостоком обеспечит оптоволоконный кабель протяженностью более 12,5 тысячи километров. По сути, это больше четверти экватора, отметил Чибис.

«Хочу поблагодарить коллег за организацию этой работы. Здорово, что у нас созданы в том числе дополнительные высокотехнологичные 300 рабочих мест для наших жителей. Уверен, с учетом тех преференций, которые сегодня есть у Мурманской области, таких производств будет все больше и больше», — сказал губернатор, выступая на открытии.

Гендиректор АО «Управление перспективных технологий» Алексей Стрельченко рассказал, что проект предполагает прокладку кабеля с пропускной способностью до 104 терабайт в секунду.

Стартовой точкой проекта станет Териберка. Линия связи пройдет через Амдерму, Диксон, Тикси, Певек, Анадырь, Петропавловск-Камчатский и Южно-Сахалинск.