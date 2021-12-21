Завод КамАЗ в Набережных Челнах начал подготовку производства элементов двигателей Aurus

На заводе КамАЗ в Набережных Челнах начали подготовку участка под производство блоков цилиндров двигателей для российских автомобилей Aurus. Для изготовления литейных форм уже готова оснастка, сообщил «Ридус».

По словам директора завода, кандидата технических наук Эдуарда Панфилова, над этим проектом работают уже почти полтора года. Он представляет особую ценность для предприятия.

«Учитывая назначение и условия эксплуатации этого блока, ответственность зашкаливает. Очевидно, что алюминиевый блок весом в 32 килограмма, который может после обработки и сборки выдавать 1000 лошадиных сил говорит о том, что проект необычный и интересный. Для КамАЗ и камазовцев это еще один вызов, с которым мы, безусловно, справимся», — сообщил он.

Двигатель будет использоваться для премиальных автомобилей Aurus.

«В следующем году — в июле мы должны перерезать ленточку», — рассказал директор литейного завода КамАЗ.

Эдуард Панфилов уточнил, что в год на заводе планируется отливать от 2 000 до 2500 блоков для Aurus.