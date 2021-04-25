Зависимость от компьютерных игр признают болезнью и включат в новую редакцию Международной классификации болезней (МКБ). Такой план имеется у Министерства здравоохранения, сообщила газета «Известия».

России предстоит перейти на новую, 11-ю версию МКБ до 2025 года. После этого старая классификация будет действовать два года во избежание потери данных, заявила директор Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Минздрава Ольга Кобякова.

В МКБ-11 добавили следующие классы: нарушения иммунной системы, болезни крови и кроветворных органов, расстройства цикла сон — бодрствование и заболевания, связанные с сексуальным здоровьем. В раздел аддиктивных расстройств попала игромания. В новую редакцию также вошли главы по народной (традиционной) медицине.

Структуры кодов и электронного инструментария станут проще в новой версии Международной классификации болезней, рассказала заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко. А еще изменятся номера кодов, кодирование классов и их число, количество нозологий.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила игровое расстройство в список болезней в 2018 году. Специалисты выяснили, что оно приводит к стрессу, разрушает личную, семейную, социальную, образовательную, профессиональную и другие важные сферы жизнедеятельности.

Подготовка 11-й версии МКБ заняла больше 10 лет. Новая редакция впервые выйдет только в электронном виде. МКБ-11 — важный инструмент, позволяющий понять, насколько распространены различные заболевания, каковы реальные причины смерти людей, как и почему меняется эпидемическая обстановка в мире.