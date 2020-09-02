Завершено создание приложения для электронного паспорта

В России создали приложение для электронного паспорта — «Мобильный идентификатор». Сейчас он проходит сертификацию.

Об этом ТАСС сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Там все уже создано (приложение для электронного паспорта — прим. ред.), вопрос в сертификации и криптозащите ключей электронных квалифицированных подписей <…> У нас, по-моему, невыполненных поручений нет Дмитрий Чернышенко.

В конце мая стало известно, что Минкомсвязь предложило попробовать специальное мобильное приложение вместо паспорта. С 1 июля этого года по 31 декабря 2021-го приложение «Мобильный идентификатор» заменит паспорт на территории России. Его можно использовать вместо бумажного паспорта при предоставлении некоторых государственных, муниципальных и иных услуг.