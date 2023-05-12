Технологии 12 мая 2023, 00:31 Заслуженный учитель России Ямбург назвал опасность использования ИИ при обучении детей

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Искусственный интеллект в последние годы начал активно развиваться. Его можно использовать даже в обучении детей, однако у всего есть подводные камни. Заслуженный учитель России Евгений Ямбург перечислил опасности, с которыми можно столкнуться при использовании нейросетей, написало ИА НСН.

По словам специалиста, нейросети являются неотъемлемой частью современной жизни. Очень важно использовать данные технологии для развития критического мышления и обучения детей. Однако важно давать такой инструмент в руки лишь квалифицированным преподавателям.

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«При неграмотной реализации есть опасности. Все зависит от того, насколько квалифицирован учитель — надо их обучать», — отметил Ямбург.