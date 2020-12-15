15 декабря 2020, 15:55
Заслуженный пилот России: скоро страна не будет нуждаться в импортных самолетах
Заслуженный пилот России Юрий Сытник заявил, что новый российский самолет МС-21 поможет стране отказаться от иностранных. Об этом сообщило агентство Ura.ru.
Новый самолет полностью построен в России с использованием отечественных деталей. Сытник уверен, что он ничем не хуже самолетов Boeing.
«С самолетом МС-21 нам не понадобятся ни Airbus, ни Boeing. Мы сможем перевозить людей на собственных самолетах», — считает он.
Сытник добавил, что самолет полностью создан специалистами из России на основе отечественных материалов, сообщил сайт «Утро.ру».