Заслуженный пилот России: скоро страна не будет нуждаться в импортных самолетах

Новый самолет полностью построен в России с использованием отечественных деталей. Сытник уверен, что он ничем не хуже самолетов Boeing.

«С самолетом МС-21 нам не понадобятся ни Airbus, ни Boeing. Мы сможем перевозить людей на собственных самолетах», — считает он.

Сытник добавил, что самолет полностью создан специалистами из России на основе отечественных материалов, сообщил сайт «Утро.ру».