Защита контента и авторизация по-новому.Telegram обновил мобильную версию

Администрация мессенджера Telegram рассказала о новых функциях, которые появились в версии приложения 8.3. Владельцы каналов и групп теперь смогут защищать свой контент от копирования. То есть сохранить фото, видео, переслать сообщение или сделать снимок экрана больше не получится.

Тем, кто использует мессенджер для переписки, понравится возможность полностью удалить свои сообщения за определенный промежуток времени. Нужный день или точное время пользователь установит сам. Кроме того, можно настроить мессенджер так, чтобы удаление происходило автоматически через определенный промежуток времени.

В обновленной версии пользователи смогут одновременно управлять активными сеансами через все устройства. То есть при желании можно со смартфона зайти в десктопную версию на компьютере. Таким образом, можно отключить звонки на одно из устройств или заблокировать приглашение в секретные чаты.

Администраторы каналов теперь могут оставлять комментарии не раскрывая своей личности. В качестве подписи используется изображение и название модерируемого канала. Администраторы-боты также получили возможность писать пользователям. К примеру, для принятия заявки от нового подписчика они могут попросить ответить на вопросы теста или попросить принять правила поведения.

Авторизоваться в обновленной версии Telegram теперь можно через звонок. Достаточно ввести последние номера.

Пожалуй, главное — это возможность распознавания англоязычного текста на картинке, которые можно выделить и использовать для сообщений. Теперь не нужно ничего перепечатывать — все произойдет автоматически. Новая функция доступна только владельцам гаджетов Apple. Русский язык пока не поддерживается, но в ближайшее время в настройках iOS такая возможность появится.

Формат шрифтов на жирный или курсив можно менять в подписи к фото и видео, а также для обычных сообщений.