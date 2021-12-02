Защищенный смартфон для спецслужб разработали в России

В России разработали специальное устройство, предназначенное для использования именно сотрудниками спецслужб. Об этом сообщил один из владельцев компании Национальной компьютерной корпорации (НКК) Александр Калинин газете «Коммерсант».

Глава входящей в НКК компании «Аквариус» Владимир Степанов объяснил, что сотрудники объединения создали смартфон, особенность которого заключается в доступе к корпоративным ресурсам в защищенном формате. Специальное программное обеспечение делает закрытым IP-соединение между участниками коммуникации.

Александр Калинин подчеркнул, что новая разработка полностью произведена в России, сейчас выпустили пробную партию из 200 карманных компьютеров. Все они работают на операционной системе «Лаборатория Касперского».

В самой «Лаборатории Касперского» подтвердили, что их система KasperskyOS специально сделана для сфер с высокими требованиями к кибербезопасности. В них входит промышленность, энергетика или государственные учреждения. К концу 2021 года в ГК «Аквариус» запланировали выпуск еще трех тысяч таких гаджетов.