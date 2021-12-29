Зарядные станции для электрокаров обустроят в Ленинградской области в 2022 году

В 2022 году в Ленинградской области оборудуют первые зарядные станции для электромобилей и электробусов. В течение двух лет они появятся в 16 других регионах и на одной автомагистрали. Об этом сообщили «Невские новости».

На первой этапе программы станции возведут в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе, Московской, Нижегородской, Сахалинской областях, Татарстане и на федеральной трассе М-4 «Дон».

На втором этапе в 2023 году они появятся В Санкт-Петербурге, Москве, Воронежской, Владимирской, Калининградской, Липецкой, Ростовской и Тульской областях, а также в Приморском и Севастопольском краях и в Чувашии.