Россиян научили дольше сохранять зарядку смартфона

Время работы смартфона без подзарядки можно продлить, если следовать нехитрым правилам. Поможет снижение частоты обновления экрана, отказ от автояркости и передача данных через WiFi.

Совет активным пользователям гаджетов дал в беседе с агентством «Прайм» эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко.

«Если у вас Android-смартфон одно- или двухлетней давности, проверьте частоту обновления экрана», — сказал он.

Частота 120 или 90 герц глазом воспринимается лучше, особенно при скроллинге ленты, но батарея из-за этого сядет быстрее. Если включить 60 герц и снизить разрешение до максимума, время работы существенно увеличится.

Эксперт порекомендовал не пользоваться автояркостью, а для смартфонов с OLED-экраном выбирать черные обои и темную тему оформления. Нелишним будет и пользоваться WiFi при возможности — при звонках и СМС. Качество связи при этом улучшится, а расход энергии, наоборот, станет меньше.

Среди других способов экономии заряда Гриценко назвал отключение передачи данных через 4G/LTE — для этого можно использовать 3G. Автоматическая синхронизация приложений тоже «съедает» заряд, как и смарт-часы и фитнес-трекеры.