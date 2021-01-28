Россиян научили дольше сохранять зарядку смартфона
Совет активным пользователям гаджетов дал в беседе с агентством «Прайм» эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко.
«Если у вас Android-смартфон одно- или двухлетней давности, проверьте частоту обновления экрана», — сказал он.
Частота 120 или 90 герц глазом воспринимается лучше, особенно при скроллинге ленты, но батарея из-за этого сядет быстрее. Если включить 60 герц и снизить разрешение до максимума, время работы существенно увеличится.
Эксперт порекомендовал не пользоваться автояркостью, а для смартфонов с OLED-экраном выбирать черные обои и темную тему оформления. Нелишним будет и пользоваться WiFi при возможности — при звонках и СМС. Качество связи при этом улучшится, а расход энергии, наоборот, станет меньше.
Среди других способов экономии заряда Гриценко назвал отключение передачи данных через 4G/LTE — для этого можно использовать 3G. Автоматическая синхронизация приложений тоже «съедает» заряд, как и смарт-часы и фитнес-трекеры.