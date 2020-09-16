Huawei разработала удаленную зарядку для смартфонов

Huawei сообщила о новом способе беспроводной зарядки смартфонов, который позволит заполнять батарею гаджета на расстоянии, примерно в пределах одного помещения.

Как написало издание Pocketnow, зарядный модуль подключается к розетке и не должен быть прикрыт никакими посторонними предметами. Он отправляет на находящиеся в его поле действия гаджеты электронный заряд.

Энергия поступает в устройство через лазер. Разработчики утверждают, что подзаряд может идти непрерывно, а это означает, что пользователи смогут не следить за процентами аккумулятора и не мучаться с проводами.

Компания также утверждает, что небольшая передающая и приемная мощность придуманного девайса позволяет использовать его для передачи энергии на средние и большие расстояния, а лазер сможет заряжать как небольшие бытовые устройтва, так и крупные беспилотные летательные аппараты.

Разработчики при этом упомянули и один недостаток — вред для здоровья людей. Лазер способен поражать человеческий и животный глаз. Huawei заверила, что найдет для этого безопасное решение.

Ранее стало известно, что голосовой помощник Celia на новых смартфонах Huawei в России будет работать на технологической платформе «Яндекса».