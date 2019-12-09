В 2020 году Apple выпустит новые модели iPhone. Устройства будут обладать более емким аккумулятором, что позволит им работать дольше.

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Как пишет MacRumors со ссылкой на отраслевые источники, разработчики оснастят смартфоны нового поколения аккумуляторами с уменьшенным контроллером.

Новый модуль меньше на 50% по сравнению с теми, что используются в iPhone сейчас. Измененный контроллер позволит освободить некоторое внутреннее пространство в гаджетах, а также увеличить емкость батареи и продлить время работы устройства.

Как утверждали в Apple, iPhone 11 Pro Max может держать заряд в течение 20 часов при беспрерывном просмотре видео.

Поставщиком уменьшенных модулей станет корейская компания ITM Semiconductor. По информации издания, такие платы будут также использовать производители смартфонов Samsung.

Ожидается, что в 2020 году поклонники Apple смогут оценить сразу пять новых моделей. В марте намечена презентация iPhone 9, который станет продолжением iPhone SE. Остальные смартфоны компания выпустит осенью следующего года.