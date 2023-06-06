Технологии 06 июня 2023, 17:01 Заработать в соцсети ЯRUS: какие возможности открыли платные ленты в обновлении на iOS?

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Фитнес-марафоны, курсы иностранных языков, уроки программирования: ленты* с платным доступом расширяют возможности для заработка авторов контента. Как монетизировать творчество в свежем обновлении ЯRUS на iOS?

Формат подписки устанавливает автор: ежемесячная оплата или единоразовый платеж. Музыканты могут публиковать анонсы и эксклюзив с репетиций, художники — уникальные картины, а бизнес-тренеры — курсы по личностному росту.

«Блогеры и другие авторы контента могут передавать дополнительную ценную информацию сообществу подписчиков в ленте с платным доступом, а пользователи — получать важные знания в предметной области и более интерактивное и персонализированное взаимодействие с любимым автором», — поделился менеджер продукта социальной сети ЯRUS Валерий Коляда.

Пресс-служба соцсети ЯRUS

Система поощрений ЯRUS работает и в платных лентах: за каждую 1000 просмотров длинного видеоролика автор получит 50 монет, а за вертикальные сюжеты — 20. К тому же, подписчики отправляют донаты. Начиная от 1000 монет, внутренняя валюта ЯRUS доступна для вывода в рублях по курсу один к одному.

Сегодня пользователи ЯRUS высоко оценили широкие возможности нового функционала. Подобное обновление ранее было представлено на Android: в перспективе улучшения коснутся и веб-версии платформы.

Пресс-служба соцсети ЯRUS

Более 11 миллионов пользователей российской социальной сети ЯRUS зарабатывают с момента регистрации: за активность в личном профиле платформа начисляет по 5 монет ежедневно. Для аудитории доступны популярные сервисы: новости, события, музыка, мини-приложения, видео и сюжеты. Приложение ЯRUS доступно для скачивания АppStore, Google Play, RuMarket, RuStore и NashStore.

*Ленты с платным доступом — дополнительный источник монетизации: это тематические блоги соцсети ЯRUS, где пользователи публикуют контент с платным доступом. Публикации здесь — в различных форматах: от видеороликов с путешествий до писательских рассказов в текстовых постах.