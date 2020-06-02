Белый дом опубликовал свою версию видео запуска Crew Dragon

Белый дом опубликовал исторические кадры запуска космического корабля Crew Dragon. Пуск произошел с космодрома на мысе Канаверал 30 мая.

Об этом власти США сообщили на официальной странице правительства в Twitter.

30 мая со второй попытки SpaceX запустила частный корабль Crew Dragon. Он стал первым орбитальным космическим полетом, стартующим с территории США с 2011 года.

Этот пуск стал важным событием в истории американской космонавтики. Успешный старт и стыковка на орбите дадут США независимость в вопросах транспортировки людей на станцию. Это позволит позволит оставить сотни миллионов долларов в американской экономике.

31 мая Crew Dragon пристыковался к МКС. Она прошла в автоматическом режиме. Экипаж корабля перешел на космическую станцию. Обратно пилоты должны будут вернуться через несколько месяцев.