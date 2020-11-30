Запуск «Союза» с космодрома «Куру» снова отложили

Погодные условия опять не позволили осуществить запуск российской ракеты-носителя «Союз-СТ», который должен был состояться с космодрома Куру во Французской Гвинее.

Старт перенесли на сутки, сообщил в Twitter глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Ожидается, что он состоится 1 декабря.

Ракета «Союз-СТ» доставит в космос космический аппарат оптико-электронного наблюдения Земли Falcon Eye-2, уточнила газета «Известия». Его изготовили в Европе в интересах Минобороны ОАЭ.

Планировалось, что «Союз» запустят 29 ноября. Но накануне старт перенесли из-за неблагоприятных погодных условий.

За неделю до этого в ракете обнаружили некачественную деталь, из-за которой могла произойти авария. Деталь удалось быстро заменить, несмотря на то, что «Союз» уже находился в Гвинее.

СМИ писали, что клапан на одном из боковых блоков был бракованным. Вместо него поставили запчасть другой ракеты, находившейся на космодроме. На дате запуска это не сказалось, но все «Союзы» ждет проверка.