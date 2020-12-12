Запуск ракеты Falcon 9 отменили в последний момент

На своей странице в Twitter представители SpaceX сообщили, что следующая попытка пройдет не ранее 13 декабря.

«После прекращения предпринятой попытки запуска необходимо проведение дополнительных наземных испытаний систем, команда планирует следующую попытку запуска спутника SXM-7 не ранее воскресенья, 13 декабря», — говорится в сообщении.

Это не первая отмена, когда этот спутник пытаются вывести на орбиту. Первый запуск планировали провести еще 1 августа, но отменили по техническим причинам.

Накануне новые испытания сверхтяжелой ракеты Starship‌ ‌от SpaceX‌ ‌завершились‌ взрывом.‌ Корабль приземлился с большой скоростью и ударился о землю. По словам Илона Маска, причиной стало низкое давление в топливных баках. Но глава компании не расстроился. По его словам, ракету удалось поднять на низкую орбиту и собрать все необходимые данные.

В планах у SpaceX сделать из Starship многоразовую сверхтяжелую ракету, которая сможет доставлять на околоземную орбиту Земли, а также на Луну и Марс тяжелые грузы.