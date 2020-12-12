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    12 декабря 2020, 00:32

    Запуск ракеты Falcon 9 отменили в последний момент

    Анатолий Минкин

    Руководство американской компании SpaceX отменило запуск ракеты Falcon 9 за 30 секунд до включения двигателей. Носитель должен был вывести на орбиту спутник SXM-7 для радиовещательной группы SiriusXM. Трансляция шла на сайте компании.

    На своей странице в Twitter представители SpaceX сообщили, что следующая попытка пройдет не ранее 13 декабря.

    «После прекращения предпринятой попытки запуска необходимо проведение дополнительных наземных испытаний систем, команда планирует следующую попытку запуска спутника SXM-7 не ранее воскресенья, 13 декабря», — говорится в сообщении.

    Это не первая отмена, когда этот спутник пытаются вывести на орбиту. Первый запуск планировали провести еще 1 августа, но отменили по техническим причинам.

    Накануне новые испытания сверхтяжелой ракеты Starship‌ ‌от SpaceX‌ ‌завершились‌ взрывом.‌ Корабль приземлился с большой скоростью и ударился о землю. По словам Илона Маска, причиной стало низкое давление в топливных баках. Но глава компании не расстроился. По его словам, ракету удалось поднять на низкую орбиту и собрать все необходимые данные.

    В планах у SpaceX сделать из Starship многоразовую сверхтяжелую ракету, которая сможет доставлять на околоземную орбиту Земли, а также на Луну и Марс тяжелые грузы.