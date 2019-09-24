Запуск «Протона» с Байконура отложили по техническим причинам

Ракета-носитель «Протон-М» со спутником связи Eutelsat не отправится в космос в конце сентября. Необходимо провести дополнительные испытания разгонного блока. Об этом сообщили в Роскосмосе.

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«Потребовалась доработка и проведение дополнительных испытаний системы управления разгонным блоком („Бриз-М“ — прим. ред.)», — заявили РИА «Новости» в пресс-службе организации.

«Бриз-М» — разгонный блок, который обеспечивает выведение полезной нагрузки на низкие, средние, высокие и геостационарную (ГСО) орбиты. Впервые комплекс «Протон-М» — «Бриз-М» был запущен в апреле 2001 года. С тех пор они вместе отправлялись в космос десятки раз.

Пуск планировался на 30 сентября. «Протон» должен вывести в космос спутники MEV-1 и Eutelsat 5 West B. Последний заменит такой же аппарат под буквой «А». Он нужен для оказания телекоммуникационных услуг в Италии, Франции и Алжире.

Планируемый запуск должен оказаться рекордным по времени — 15 часов 54 минуты. Это на 23 минуты дольше, чем во время стартов спутников Inmarsat-5 в 2013 и 2015 годах.

В 2019-м состоялось три пуска ракет «Протон-М». До конца года должно пройти еще три.