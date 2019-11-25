Запуск «Прогресс МС-13» оказался под угрозой из-за замечаний Роскосмоса

Российский грузовой корабль «Прогресс МС-13» готовится к запуску на МКС. Старт запланирован на 1 декабря, но сотрудники «Роскосмоса» нашли технические неполадки, из-за которых сроки могут перенести.

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«В ходе работ на космодроме Байконур по подготовке к запуску грузового корабля „Прогресс МС-13“ по программе 74-й миссии снабжения Международной космической станции были выявлены замечания», — приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы «Роскосмоса».

В госкорпорации добавили, что сейчас специалисты уже устранили все неисправности космического корабля и приступили к проверке всех бортовых систем. Точную дату запуска корабля «Прогресс МС-13» «Роскосмос» сообщит позднее.

Первоначально «Прогресс МС-13» должен был отправиться на МКС 6 декабря 2019 года, но старт перенесли на первый день месяца. Причиной стала просьба НАСА, чтобы корабль не помешал стыковке со станцией грузового корабля Dragon. Российский космический аппарат должен будет доставить космонавтам различные грузы, в том числе подарки на Новый год.