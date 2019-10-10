Запуск миссии «Луна-25» могут снова перенести

Согласно материалам презентации заведующего лабораторией Института космических исследований РАН Максима Литвака, запуск миссии намечен на 2021-22 годы. Изначально запуск должен был состояться в 2014 году.

Старт отложили из-за неготовности отдельных узлов и недофинансирования. По словам инсайдера, не все служебные системы готовы. В частности, речь идет о проблеме с радиоизотопным термоэлектрическим генератором.

«Если с плутонием, топливом для них проблем нет, то с самими преобразователями энергии есть вопросы. Это, конечно, неприятно, у нас уже все повторяют слова академика Марова, что хотелось бы дождаться запуска при жизни», — рассказал источник.