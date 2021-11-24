Запуск космического телескопа «Джеймс Уэбб» отложили из-за аварии

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» отправят в космос не ранее 22 декабря, чтобы провести дополнительные испытания после небольшой аварии, которая произошла во время подготовки к запуску. Об этом сообщила пресс-служба американского космического агентства (NASA).

В ведомстве пояснили, что телескоп доставили на космодром Куру во Французской Гвиане, чтобы прикрепить к ракете-носителю, которая выведет «Джеймс Уэбб» на орбиту. Но при пробном запуске произошла сильная вибрация и зажимная лента, которая крепит телескоп к ракете не выдержала.

Для выяснения всех обстоятельств NASA собрала специальную комиссию. По итогам участники собрания вынесли постановление провести дополнительные испытания. Изначально телескоп планировали отправить в космос 18 декабря. На орбиту его должна вывести ракета Arianespace Ariane 5.

После выхода на орбиту телескоп за несколько лет должен покинуть пределы Солнечной системы и отправиться к дальним галактикам для изучения пространства.