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    01 августа 2020, 02:07

    Запуск французской ракеты Ariane 5 отменили перед самым стартом

    Кирилл Фролов

    Запуск французской ракеты-носителя Ariane 5 с тремя спутниками отменили за четыре минуты до старта из-за технических проблем. Об этом сообщила компания-оператор Arianespace.
    Запуск французской ракеты Ariane 5 отменили перед самым стартом

    По данным главы компании Стефана Израэля, датчики зафиксировали неполадки в одной из ступеней ракеты.

    Она должна была стартовать с космодрома Куру во Французской Гвиане во временное окно, которое начиналось в 00:30 мск.

    Ракета должна была вывести на орбиту американский аппарат MEV-2 корпорации Northrop Grumman. Аппараты этой серии призваны продлить срок эксплуатации старых геостационарных спутников. MEV-2 должен состыковаться со спутником связи Intelsat 10-02 и дозаправить его для корректировки орбиты.

    Также ракета должна была вывести на орбиту спутник Galaxy 30 компании Intelsat. Он будет использоваться для обслуживания полетов гражданской авиации и расширения высокочастотного телевизионного сигнала в США.

    Третий аппарат, запуск которого отложили, — это японский спутник связи BSAT-4b. Он должен обеспечить японцев телевещанием в формате 4K и 8K.

    Новости SMI.FM