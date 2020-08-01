Запуск французской ракеты Ariane 5 отменили перед самым стартом

По данным главы компании Стефана Израэля, датчики зафиксировали неполадки в одной из ступеней ракеты.

Она должна была стартовать с космодрома Куру во Французской Гвиане во временное окно, которое начиналось в 00:30 мск.

Ракета должна была вывести на орбиту американский аппарат MEV-2 корпорации Northrop Grumman. Аппараты этой серии призваны продлить срок эксплуатации старых геостационарных спутников. MEV-2 должен состыковаться со спутником связи Intelsat 10-02 и дозаправить его для корректировки орбиты.

Также ракета должна была вывести на орбиту спутник Galaxy 30 компании Intelsat. Он будет использоваться для обслуживания полетов гражданской авиации и расширения высокочастотного телевизионного сигнала в США.

Третий аппарат, запуск которого отложили, — это японский спутник связи BSAT-4b. Он должен обеспечить японцев телевещанием в формате 4K и 8K.