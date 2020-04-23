Запрет Zoom для школьников отложат до запуска отечественной платформы

Школы в России по-прежнему будут пользоваться платформой Zoom для видеоуроков. На смену ей со временем придет отечественный сервис. Безопасную среду для общения учителей и учеников создают Минкомсвязи и Минпросвещения.

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев заметил, что идти по пути ограничений никто не собирается. Его слова привел ТАСС.

«Мы должны дать возможность учителям и учащимся использовать удобный и безопасный инструмент. В данном случае, пока мы его не запустим в полном объеме, мы точно ничего запрещать не будем», — подчеркнул Шадаев.

Сейчас в каждой школе могут пользоваться абсолютно любыми инструментами для дистанционного образования. Но специалисты Минкомсвязи и Минпросвещения намерены сделать видеосреду для общения педагогов и школьников безопасной.

«Доступный и безопасный сервис» могут создать на основе системе видеонаблюдения, которую используют для контроля ЕГЭ.

Кроме того, в Минпросвещения начали развивать образовательный телепроект «Моя школа online». В перспективе он охватит около пяти миллионов школьников. Для них выпустят видеоуроки, которые разработают на базе учебников, включенных в федеральный перечень и соответствующих школьной программе.

С 22 апреля началось образовательное вещание в партнерстве с телекомпанией «Триколор». Уроки для учащихся школ с 27 апреля будет транслировать ОТР. Платформу хотят интегрировать с социальной сетью «ВКонтакте».