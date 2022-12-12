12 декабря 2022, 13:44
Запчасти для внедорожников Niva Travel будут производить в Саратовской области
Производство запчастей и деталей для российских внедорожников Niva Travel запустят в городе Балаково Саратовской области. Об этом сообщил сайт ОТР.
Для российских автомобилей повышенной проходимости ВАЗ будут изготавливать сальники на коробку передач новой трансмиссии.
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Производимые запчасти и детали начнут поставлять на завод АвтоВАЗа уже в конце следующего года. Отмечается, что данный завод в Балаково также изготавливает запчасти для ГАЗа и КамАЗа.
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