Технологии 12 декабря 2022, 13:44 Запчасти для внедорожников Niva Travel будут производить в Саратовской области

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Производство запчастей и деталей для российских внедорожников Niva Travel запустят в городе Балаково Саратовской области. Об этом сообщил сайт ОТР.

Для российских автомобилей повышенной проходимости ВАЗ будут изготавливать сальники на коробку передач новой трансмиссии.

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Производимые запчасти и детали начнут поставлять на завод АвтоВАЗа уже в конце следующего года. Отмечается, что данный завод в Балаково также изготавливает запчасти для ГАЗа и КамАЗа.

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