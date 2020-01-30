Запасы главных газовых месторождений Украины подходят к концу

Так, запасы главного месторождения страны — Шебелинского — исчерпаны на 89%, Западно-Крестищенского — на 90%, Ефремовского и Мелиховского — на 82%, Яблоновского — на 79%.

«Укргазободыча» также сообщила об инвестициях в поиск новых месторождений, призванных компенсировать падение запасов. В 2019 году компания открыла три новых месторождения, увеличив извлекаемые запасы на 15 миллиардов кубометров. Также к бурению готовы объекты с ресурсной базой объемом 17,7 миллиарда кубометров газа, рассказали в компании.

При этом в 2019 году ее собственная добыча упала почти на два миллиарда кубометров, до 13,62 миллиарда. В «Укргазободыче» признавали, что простые для извлечения запасы газа в стране почти исчерпаны, и в дальнейшем необходимо осваивать глубинное бурение и работу на морском шельфе.