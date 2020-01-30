    30 января 2020, 04:35

    Запасы главных газовых месторождений Украины подходят к концу

    Кирилл Фролов

    Пять крупнейших газовых месторождений Украины истощены более чем на 80%. Об этом сообщила дочерняя компания «Нафтогаза» — «Укргазободыча» на своей странице в Facebook.
    Запасы главных газовых месторождений Украины подходят к концу

    Так, запасы главного месторождения страны — Шебелинского — исчерпаны на 89%, Западно-Крестищенского — на 90%, Ефремовского и Мелиховского — на 82%, Яблоновского — на 79%.

    «Укргазободыча» также сообщила об инвестициях в поиск новых месторождений, призванных компенсировать падение запасов. В 2019 году компания открыла три новых месторождения, увеличив извлекаемые запасы на 15 миллиардов кубометров. Также к бурению готовы объекты с ресурсной базой объемом 17,7 миллиарда кубометров газа, рассказали в компании.

    При этом в 2019 году ее собственная добыча упала почти на два миллиарда кубометров, до 13,62 миллиарда. В «Укргазободыче» признавали, что простые для извлечения запасы газа в стране почти исчерпаны, и в дальнейшем необходимо осваивать глубинное бурение и работу на морском шельфе.