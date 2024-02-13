Технологии 13 февраля 2024, 12:29 Западные и украинские спецслужбы усилили вербовку в Рунете НАК: на фоне СВО в Рунете усилили вербовку террористов и диверсантов Unsplash

Читать 360tv в

Международные террористические организации, западные и украинские спецслужбы усилили поиск исполнителей своих акций в российском сегменте интернета. С начала спецоперации предотвратили более 400 преступлений, связанных с вербовкой, призывами к терактам и подготовкой к ним, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет.

Тему активизации террористов в Рунете обсудили в Москве на заседании НАК. Председатель комитета, директор ФСБ Александр Бортников заявил, что на фоне СВО международные группировки усилили в интернете вербовку исполнителей преступлений и их пособников, спецслужбы стран Запада и центры информационно-психологических операций Украины — поиск диверсантов.

Реклама

По данным НАК, с февраля 2022 года в России предотвратили 419 террористических преступлений. Бортников объяснил, что к ним отнесли не только непосредственную подготовку нападений, но и публичные призывы к терроризму, захват заложников, вербовку участников.

На Камчатке в начале 2024 года задержали иностранца, который пропагандировал терроризм. RT сообщил, что он публиковал в соцсетях видео о запрещенной организации.