Зампред Сбербанка прокомментировал взаимодействие стран в сфере кибербезопасности

Кузнецов отметил, что «у нас контакты на уровне государственных учреждений и официальных органов достаточно скромные». Также он добавил, что куда лучше взаимодействие с иностранными партнерами протекает у корпораций, так как между ними больше доверия.

«Форматы, которые мы сегодня активно внедряем, форматы сотрудничества, позволяют нам с большим оптимизмом смотреть в будущее», — рассказал зампред Сбербанка.