21 января 2020, 15:02
Зампред Сбербанка прокомментировал взаимодействие стран в сфере кибербезопасности
Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов дал оценку международному сотрудничеству в сфере цифровой безопасности на Давосском экономическом форуме. Об этом сообщил NEWS.ru.
Кузнецов отметил, что «у нас контакты на уровне государственных учреждений и официальных органов достаточно скромные». Также он добавил, что куда лучше взаимодействие с иностранными партнерами протекает у корпораций, так как между ними больше доверия.
«Форматы, которые мы сегодня активно внедряем, форматы сотрудничества, позволяют нам с большим оптимизмом смотреть в будущее», — рассказал зампред Сбербанка.