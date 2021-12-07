Зампред правительства Чернышенко рассказал о разработках в сфере ИИ

Зампред правительства России Дмитрий Чернышенко рассказал об интересных разработках в сфере искусственного интеллекта. Об этом сообщила «Российская газета».

По данным RT, многие из них уже используются в различных сферах жизни.

«В России есть много перспективных разработок в сфере искусственного интеллекта, которые активно применяются во всех сферах жизни: от медицины и образования до безопасности и госуслуг», — рассказал он.