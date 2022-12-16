Технологии 16 декабря 2022, 13:52 Замминистра цифрового развития Борисенко сообщил о возможном запуске оператора искусственного разума

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Замминистра цифрового развития РФ Григорий Борисенко во время круглого стола в Совете Федерации сообщил, что в стране должен появиться национальный оператор искусственного разума, помогающий бизнесу и россиянам эффективно обмениваться информацией. Об этом написала «Парламентская газета».

На данный момент более 20% российских компаний используют в работе машинный разум, который принес экономике дополнительно 300 миллиардов рублей.

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Как заметил Борисенко, ключевая проблема создания оператора искусственного разума заключается в том, что для его развития требуются только качественные данные. Решить эту задачу можно с помощью национальной системы управления данными (НСУД), которая и должна маршрутизировать информацию.

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