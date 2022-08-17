Замминистра обороны Булгаков оценил создание защиты техники от американских комплексов Javelin

Заместитель главы министерства обороны России Дмитрий Булгаков прокомментировал информацию о том, что российские техники готовят новое изобретение, которое сможет защищать бронетехнику от американских противотанковых ракетных комплексов Javelin. Об этом написал сайт телеканала «Звезда».

По словам представителя ведомства, созданная на сегодняшний день российскими специалистами система защиты позволяет ВС защищать вооружение и технику от атак.

«Существует принцип самосохранения как человека, так и техники. И самое простое, и самое неординарное решение является оригинальным. Поэтому придумали те вещи», — сказал он.

Булгаков добавил, что выполнение любой боевой задачи и ведение боевых действий всегда дают импульс к развитию и созданию чего-то нового.

Во время форума «Армия-2022» стало известно, что российские специалисты предложили оригинальные решения для защиты вооружения и техники ВС РФ от ПТРК Javelin.