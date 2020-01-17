Замене робота «Федора» поручат опасные задания на МКС

Новый российский антропоморфный робот-космонавт, который сменит «Федора», будет выполнять опасные работы на Международной космической станции вместо экипажа. Об этом заявили в Центре подготовки космонавтов.

«На втором этапе предполагается проведение исследований возможностей использования антропоморфной робототехнической системы на борту российского сегмента МКС с целью замены экипажа при выполнении опасных и рутинных работ», — об этом сказано в отчете по итогам экспедиции, которая тестировала на МКС «Федора» осенью 2019 года. Сообщение процитировало РИА «Новости».

Специалисты надеются, что робот-космонавт сделает научные исследования более эффективными. Антропоморфного робота наподобие «Федора» доработают до нового полета в космос. Его отправят на МКС на пилотируемом космическом корабле «Орел». Работы над ним продолжаются. Ранее писали, что нового робота назвали «Артемом».

«Федор» отправился на Международную космическую станцию 22 августа 2019 года. Однако «Союзу МС-14» удалось пристыковаться к МКС только через пять дней. На станции робот выполнил несколько заданий космонавта, а 7 сентября вернулся на Землю.

Пока замену «Федора» собираются отправить на орбиту, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и основатель SрасеX раскритиковали NASA из-за создания сверхтяжелой ракеты Space Launch System (SLS).