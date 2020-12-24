Закрытую с советских времен лабораторию восстановили в Арктике

В Арктике снова заработала специальная лаборатория для испытаний гранатометного и малокалиберного стрелково-пушечного оружия в экстремальных условиях. Она была закрыта после развала СССР.

Восстановили лабораторию сотрудники Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу входящего в Ростех предприятия.

«На полигоне ЦНИИточмаш завершена аттестация испытательных камер лабораторного корпуса», — подчеркнули в организации.

Лаборатория предназначена для испытаний разного вида оружия, в том числе специального гранатометного и мелкокалиберного пушечного — калибром до 30 миллиметров. Проводят их в экстремальных условиях — при температуре от -60 до +60 градусов, дожде и при наличии других препятствий

Финансировать испытательную базу прекратили после распада СССР и законсервировали. За прошедшее время она пришла в негодность, имевшееся оборудование устарело.

Завершающим этапом по восстановлению лаборатории стала аттестация. В ЦНИИточмаш подчеркнули, что институт снова владеет уникальной технологией проведения испытаний.