У операторов закончились лицензии на беспроводной интернет

У операторов беспроводного фиксированного доступа в интернет закончился срок разрешения на использование необходимых частот. Госкомиссия по радиочастотам не успела продлить его вовремя, однако большинство компаний продолжили оказывать услуги, сообщил РБК.

Фиксированный доступ в интернет — это беспроводной доступ к Сети, в основном его используют корпоративные клиенты.

Передача сигнала идет на частотах 3,4–3,6 ГГц. За рубежом в похожем диапазоне 3,4-3,8 ГГц запускают сети пятого поколения 5G. В России его делят между собой сети фиксированного беспроводного доступа, станции спутниковой связи, радиорелейные линии и станции радиолокации (РЛС).

Услуги фиксированного доступа в интернет оказывают дочерние компании сотовых операторов Freshtel (принадлежит «Ростелекомк»), «Неоспринт» («Мегафон»), «Вымпелком» (бренд «Билайн») и другие фирмы.

Только в «ЭР-Телеком Холдинге» сообщили, что временно прекратили использование частот из-за окончания действия разрешений.

В Минцифры рассказали, что для нескольких крупных игроков «продолжают действовать разрешения, выданные на основании других, частных решений комиссии».