Закон об обязательной предустановке отечественного ПО вступил в силу

Вступил в силу закон об обязательной предварительной установке российского программного обеспечения на телефоны, компьютеры, ноутбуки, планшеты и Smart TV. Об этом сообщило ИА Nation News.

Закон вступил в силу с 1 апреля.

Теперь производители обязаны устанавливать сервисы «Яндекса» и Mail.ru: «Яндекс.Браузер», поисковик «Яндекс», «Яндекс.Карты», «Яндекс.Диск», «Почта Mail.ru», мессенджер ICQ, голосовой ассистент «Маруся», «Новости Mail.ru», соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», MirPay (только Android), «Госуслуги». Нововведение касается устройств, выпущенных после 1 апреля 2021 года.

Производителям технически сложных товаров предложили три варианта. Они вправе провести полную предустановку программ на жесткий диск. Также разрешается осуществлять процедуру в режиме «одного окна». Это позволит пользователю самому выбрать, что установить. Помимо этого на экране устройства можно разместить иконку установочного файла, которой потребитель воспользуется при желании.

Закон подписал президент России Владимир Путин в декабре 2019 года.