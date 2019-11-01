Закон о защите Рунета вступил в силу в России

В России с 1 ноября вступил в силу закон об устойчивой работе российского сегмента интернета, призванноого обеспечить его функционирования в случае угрозы из-за рубежа или другой нештатной ситуации.

Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин в мае 2019 года, уточняет РИА «Новости».

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В частности, документ предусматривает установку на сетях интернет-операторов технических средств, которые будут контролировать соблюдение законодательства об ограничении доступа к противоправной информации. Специальное оборудование для этого должно быть предоставлено госуарством.

Кроме того, закон предусматривает создание центра мониторинга и управления Сетью. Задачей Центра будет координация усилий интернет-операторов в чрезвычайных ситуациях.

Отмечается, что под действие закона не попадают внутренние сети без выхода в интернет. Данные государственных органов и предприятий будут дополнительно защены шифрованием.

В том случае, если будут выявлены угрозы функционированию Рунета, Роскомнадзор сможет централизовано управлять сетями связи через установленное на них специальное техоборудование или же путем передачи указаний операторам.

Начиная с 1 января 2021 года в России также заработают положения о криптографической защите информации и национальной системе доменных имен.

На фоне волнений многих россиян о том, что этот закон может стать отечественным аналогом китайского «золотого щита», официальные лица объясняли, что в данном случае речь идет не о введении ограничений. В частности, российский президент ранее разъяснил, что закон о защите рунета призван обеспечить надежное функционирование в России интернета и его суверенитет.