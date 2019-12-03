Закон о ПО на смартфонах: шансы ухода Apple из России достаточно велики

Для Apple Россия не настолько большой рынок, чтобы за него держаться. Из-за нового закона, предписывающего ставить на устройства отечественное программное обеспечение, компании проще отказаться от рынка РФ, чем от собственных программ. Такое мнение в разговоре с «360» высказал эксперт по конкурентной разведке Евгений Ющук.

«Уйдет ли Apple — решать, естественно, будет только Apple. Но вообще в компании делали заявления в том духе, что могут рассматривать и уход с российского рынка, потому что они не предустанавливают чужое программное обеспечение. Есть на самом деле прецеденты, когда Apple либо адаптирует чужое программное обеспечение под себя, то есть в „эппловский“ дизайн, есть единичные случаи. И единственный, пожалуй, серьезный случай — это когда компания под Китай адаптировала свое ПО», — рассказал Ющук.

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Эксперт при этом напомнил, что с Китаем ситуация особая во всех смыслах. Под Китай в Apple специально делали двухсимочные смартфоны. Под этот рынок даже крупнейшие автопроизводители, например, Audi, делают совершенно отдельные модели автомобилей. В КНР живут 1,5 миллиарда человек, это огромный рынок, который больше Евросоюза в три раза.

«Поэтому с Apple ситуация такая, что компания сейчас находится в процессе… Ну, скажем так, ругается с нашими властями и, видимо, будет думать — что ей дальше делать. Сам по себе российский рынок для нее большим не является, это очень маленькая доля», — добавил специалист.

Что касается пользователей, то среди самих производителей ПО считают, что новый закон снизит конкурентность на рынке, подчеркнул эксперт. Называют и причину: потому что начнется борьба за «попадание в список» вместо борьбы за качество.

«В принципе, я согласен с этой точкой зрения, потому что как только начинается действительно вхождение в какие-то „списки“ как причина бизнес-успеха, то это работа для лоббистов, а совершенно не для программистов», — заключил Ющук.

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Президент России Владимир Путин накануне подписал закон, который запрещает продавать электронику без предустановленного отечественного ПО. Перечень гаджетов, для которых отечественное ПО станет обязательным, должно установить правительство России. Закон начнет действовать с середины 2020 года.