Технологии 19 декабря 2022, 08:40 Закон о биометрии коснется только снимков лица и записи голоса — Володин Госдума введет ответственность за принудительный сбор и утечку биометрических данных РИА «Новости»

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Законопроект об основах обработки данных и единой биометрической системе доработали, разрешили собирать только снимки лиц и записи голоса, а в случае необходимости отзывать согласие при помощи портала госуслуг. Во втором чтении его рассмотрят 20 декабря, рассказал в Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«На сегодня законопроект существенно изменен. Исключены все неопределенности и двойные толкования», — написал он.

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Вячеслав Володин объяснил, что биометрия принадлежит человеку и собирать ее без его согласия нельзя, поэтому законопроект, который внесли в Госдуму, вызвал споры. Ко второму чтению его сильно доработали, убрали неточности и продумали систему защиты персональных данных.

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Например, авторы законопроекта предложили запретить хранить геномную информацию и ограничить список биометрии только лицом и голосом. Россиян не смогут принуждать к фотографированию и аудиозаписи, услуги, в том числе коммерческие, обяжут оказывать без этих данных. Если биометрия все-таки окажется в системе, отозвать ее получится в упрощенном порядке — на портале госуслуг. Хранить данные разрешат только на территории России.

Законопроект о правовых основах обработки биометрических данных для идентификации с использованием единой биометрической системы внесли в Госдуму в октябре, а 24 ноября приняли в первом чтении, рассказала «Дума ТВ». Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека предложил устроить парламентские слушания, так как новый закон может привести к ущемлению конституционных прав. Вячеслав Володин заявил, что депутаты рассмотрят его во втором чтении 20 декабря.