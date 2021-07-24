Заклеивание камер на гаджетах назвали бессмысленным

Заклеивание камер на гаджетах в доме не имеет никакого смысла, потому что сейчас, когда к интернету подключены целые дома, наблюдать за человеком может даже кофеварка, заявила эксперт мессенджера Gem4me Светлана Карачарова. Однако способы защитить свои данные все-таки есть.

Эксперт отметила, что многие люди зачем-то заклеивают камеры на всех своих домашних гаджетах, не являясь при этом обладателями какой-то уникальной секретной информации. В этом случае возникает резонный вопрос — зачем за вами кому-то следить, объяснила она в интервью агентству «Прайм».

Она обратила внимание, что если человек работает с действительно секретными данными, то за ним и правда могут наблюдать. Но такие сотрудники, как правило, проходят специальный курс по защите информации. К тому же для работы им выдают такой ноутбук, что следить по нему за ним может только собственная служба безопасности. И она это постоянно делает.

По словам Карачаровой, больший урон могут причинить преступники, которые втираются в доверие к человеку. Поэтому она посоветовала не оставлять свои паспортные данные на сомнительных ресурсах, с аккуратностью использовать карты и, конечно, не снимать сомнительные ролики онлайн.