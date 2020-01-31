«Насколько я знаю, коронавирус не живет долго вне носителя, даже карантин на два дня для вируса — это конец», — рассказал он.

Также Букштейн считает, что даже при остановке производства гаджетов компаниями дефицита не будет. По его словам «на складах у них запасы достаточно серьезные, чтобы продать то, что есть, нужно время» и «за это время вопрос будет решен».