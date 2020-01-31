31 января 2020, 15:43
Заказывать смартфоны из Китая не опасно — аналитики
Некоторые китайские бренды техники предположительно могут приостановить производство поставки смартфонов в Россию из-за эпидемии коронавируса. Шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн усомнился в целесообразности этого действия. Об этом сообщила НСН.
«Насколько я знаю, коронавирус не живет долго вне носителя, даже карантин на два дня для вируса — это конец», — рассказал он.
Также Букштейн считает, что даже при остановке производства гаджетов компаниями дефицита не будет. По его словам «на складах у них запасы достаточно серьезные, чтобы продать то, что есть, нужно время» и «за это время вопрос будет решен».